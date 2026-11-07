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        Nusaybin'de meydana gelen hortum ev ve bahçelerde hasara neden oldu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Nusaybin'de meydana gelen hortum ev ve bahçelerde hasara neden oldu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara neden oldu.

        Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bölgelerinde şiddetli fırtına ve beraberinde gelen hortum, çok sayıda ev ve bahçede hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları ise yerinden sökülerek savruldu. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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