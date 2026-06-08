Mardin'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe ve otluk alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde otluk alanda ve kırsal Erdem Mahallesi'nde ise bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenlerle yangınlar çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.