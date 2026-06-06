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        Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mardin'de Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:46 Güncelleme:
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        Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mardin'de Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Piknik ortamında düzenlenen programda, öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirirken, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetler yapıldı.

        Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu öğrencileri tarafından çevre temalı gösteriler sunulurken, kamu kurum ve kuruluşlarının çevre ve sıfır atık temalı çalışmaları sergilendi.

        Etkinlikler kapsamında, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren Selahattin Eyyübi İlkokulu öğrencilerine ödül olarak sıfır atık temalı hediyeler takdim edildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci, Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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