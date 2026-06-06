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        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
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        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Nur Mahallesi'nde yapımı süren binanın 12. katında çalışan Mehmet Şükrü A. (50) dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Şükrü A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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