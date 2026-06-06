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        Midyat'ta Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:14 Güncelleme:
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        Midyat'ta Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ tarafından "Temiz Çevre, Sağlıklı Gelecek" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri tarafından tarihi sokaklarda çevre temizliği yapıldı.

        "Çevreni Koru", "Uygar İnsan Çevreyi Kirletmez" ve "Gelecek İçin Çevreni Koru" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, sokaklardaki atıkları toplayarak çevre bilincine dikkati çekti.

        Midyat Kuyumcular Çarşısı'ndan Haşimoğlu Konağı'na kadar devam eden etkinlikte toplanan atıklar, çöp aracına teslim edildi.

        Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, yaptığı konuşmada, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değindi.

        Çevrenin ve doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Kaya, çocuklara çevre bilincinin aşılanmasının temel amaçlarından biri olduğunu ifade etti.

        Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Haşimoğlu da etkinlikle çevre farkındalığını artırmayı amaçladığını belirterek, bu bilincin çocuklara erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

        Geri dönüşüm temalı sergi açıldığını ifade eden Haşimoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verildiğini söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl "Yeşil Vatan" temasıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Etkinlikte en fazla atık toplayan öğrenciye bisiklet hediye edildi, katılımcılara ise ekilmek üzere tohum ve fide, çevre konulu dergiler, boyama kitapları ve geri dönüştürülmüş kırtasiye malzemeleri verildi.

        Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Sağlık Müdürü Kenan İlkay Alp, Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Davut Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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