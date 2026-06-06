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        Midyat'ta "Masal Ağacı" etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Masal Ağacı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Midyat'ta "Masal Ağacı" etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Masal Ağacı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Midyat Belediyesince, çocuklara doğa sevgisini küçük yaşlarda eğlenceli yöntemlerle aşılamak, çevre bilincini artırmak ve daha duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Midyat Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı.

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yaptığı açıklamada, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Programda, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Kaya, çocuklar ve aileleri katıldı.

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