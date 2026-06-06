Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenlenecek

        Mardin'de 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenlenecek

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenlenecek

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali yapılacak.

        Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bir kafede düzenlenen basın toplantısında, 12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek festival hakkında bilgi verdi.

        İlk olarak 1998 yılında başlatılan festival ile kentin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Bu festivalin hikayesi kirazı tanıtmak değildir. Asıl gaye saklı bir cennet olan bu şehrin gerçek yüzüyle tanınmasıydı. Asıl amacımız, bu şehrin, ilçenin zenginliklerini dünyaya duyurmak, tanıtmaktır." dedi.

        Festival kapsamında kortej yürüyüşü, mehter takımı, erbane ve halk oyunları gösterileri yapılacak, sanatçılar konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta

        Benzer Haberler

        Mardin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı
        Mardin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı
        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Midyat'ta Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
        Midyat'ta Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
        Mardin'de inşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü
        Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Mardin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Mardin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı