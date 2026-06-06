Mardin'de 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenlenecek

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali yapılacak.



Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bir kafede düzenlenen basın toplantısında, 12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek festival hakkında bilgi verdi.



İlk olarak 1998 yılında başlatılan festival ile kentin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Bu festivalin hikayesi kirazı tanıtmak değildir. Asıl gaye saklı bir cennet olan bu şehrin gerçek yüzüyle tanınmasıydı. Asıl amacımız, bu şehrin, ilçenin zenginliklerini dünyaya duyurmak, tanıtmaktır." dedi.



Festival kapsamında kortej yürüyüşü, mehter takımı, erbane ve halk oyunları gösterileri yapılacak, sanatçılar konser verecek.



