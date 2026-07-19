Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde baraj gölüne giren genç, hayatını kaybetti. Serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren 27 yaşındaki R.E, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan R.E, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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