Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü

        Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde baraj gölüne giren genç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü

        Mardin’in Dargeçit ilçesinde baraj gölüne giren genç, hayatını kaybetti.

        Serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren 27 yaşındaki R.E, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan R.E, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        R.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Mardin'de mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Mardin'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Mardin'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan, kurtarılamadı
        Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan, kurtarılamadı
        Ambulans uçak 14 günlük bebek için Mardin'den havalandı
        Ambulans uçak 14 günlük bebek için Mardin'den havalandı
        Mardin'de ambulans uçak 14 günlük bebek için havalandı
        Mardin'de ambulans uçak 14 günlük bebek için havalandı
        Mardin'de bir çocuk, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı
        Mardin'de bir çocuk, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı