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        Mardin'de bir çocuk, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Mardin'de bir çocuk, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı.

        Kırsal Evciler Mahallesi'nde misafirliğe gittiği evin damına uyumak için çıkan Suriye uyruklu A.A'yı sabah silahla vurulmuş bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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