Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün gece Yenikent Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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