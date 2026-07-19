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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün gece Yenikent Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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