Mardin 1969, kaleci Erce Kardeşler'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Erce ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler'in, kariyerinde Trabzonspor ve Hatayspor gibi takımlarda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Hoş Geldin Erce Kardeşler" ifadesine yer verildi.
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