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        Mardin'de çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü.

        Ortaklı Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen nedenle örtü ve anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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