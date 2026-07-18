Mardin'de çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü. Ortaklı Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen nedenle örtü ve anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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