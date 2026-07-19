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        Mardin'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Ömerli ilçesinde iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Mardin'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Ömerli ilçesinde iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Kocakuyu Mahallesi'nde, dün gece park halindeki asfalt distribütörü ve mıcır serici kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerce söndürülen yangında, iş makinesi hasar gördü.

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