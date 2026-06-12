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        Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yalım Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 7. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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