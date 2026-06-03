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        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Yeni Mahalle'de yaşayan Fethi Timur'dan (58) haber alamayan yakınları, eve girdi.

        Timur'u hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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