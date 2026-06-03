Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
D.K. (48), Yenikent Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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