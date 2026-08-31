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        Mardin'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Koçhisar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Ersin E. (29), Mehmet A. (42) ile Yusuf A. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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