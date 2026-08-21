Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 21.08.2026 - 10:34 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada M.İ.D. (18) ağır yaralandı.
Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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