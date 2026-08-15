Mardin'de damadını darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

İddiaya göre, Fahrettin Cevheroğlu kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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