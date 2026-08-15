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        Mardin'de damadını darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Mardin'de damadını darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Fahrettin Cevheroğlu kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdi.

        Burada çıkan tartışmada Muhammed N. darbedildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed N. tedavisinin ardından darp raporu aldı.

        Muhammed N'nin şikayeti üzerine kayınpederi Cevheroğlu gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Cevheroğlu'nun İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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