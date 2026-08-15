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        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Halil D'nin (27) kullandığı 47 ACU 509 plakalı motosiklet, Savurkapı Mahallesi'nde refüje çarptı.

        Kazada sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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