Mardin'de üzerine palet düşen kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artuklu ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde forkliftle kaldırılan yüklü palet, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek Tahir Ç'nin üzerine düştü.

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