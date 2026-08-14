Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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