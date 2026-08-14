Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Mardin'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Mardin'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde S.Ç. (66), eşi Asya Ç'ye (68) bıçaklı saldırıda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kadının cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Midyat'ta sosyal tesisin temeli atıldı
        Midyat'ta sosyal tesisin temeli atıldı
        Balkondan düşüp ölen Bedriye'nin eşi tutuklandı
        Balkondan düşüp ölen Bedriye'nin eşi tutuklandı
        Mardin'de balkondan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı
        Mardin'de balkondan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı
        Mardin 1969 Spor, Antalyaspor maçı hazırlarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Antalyaspor maçı hazırlarını sürdürüyor
        Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
        Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
        Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'de ilk iç saha maçının heyecanını yaş...
        Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'de ilk iç saha maçının heyecanını yaş...