Mardin'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Giriş: 14.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde S.Ç. (66), eşi Asya Ç'ye (68) bıçaklı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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