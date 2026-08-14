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        Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'de ilk iç saha maçının heyecanını yaşayacak

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretin ardından döndüğü Trendyol 1. Lig'de taraftarının desteğinden yoksun olarak çıkacağı ilk iç saha sınavında Antalyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'de ilk iç saha maçının heyecanını yaşayacak

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretin ardından döndüğü Trendyol 1. Lig'de taraftarının desteğinden yoksun olarak çıkacağı ilk iç saha sınavında Antalyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

        Mardinspor adıyla 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, son 3 sezonda üst üste lig atlayarak yeniden 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Mardin 1969 Spor, 16 Ağustos'ta sahasında Antalyaspor karşısında ilk galibiyetini arayacak.

        Geçen sezon oynanan play-off karşılaşmalarında yaşanan saha olayları nedeniyle ceza alan Mardin 1969 Spor, Antalyaspor maçında taraftar desteğinden mahrum kalacak.  

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        - "Her hafta oynadığımız futbolun üstüne koyma çabasını göstereceğiz"

        Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, AA muhabirine, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen sezonun ilk maçında Ümraniyespor deplasmanından puanla dönmelerinin önemli olduğunu söyledi.

        Takıma 16 futbolcunun dahil olduğunu, bazı oyuncuların ise kampın son günlerinde kadroya katıldığını belirten Cingöz, bu nedenle oyun sistemini kısa sürede oturtmanın kolay olmadığını ifade etti.

        Zamanla daha iyi bir takım oyunuyla taraftarların karşısına çıkacaklarını vurgulayan Cingöz, "İçeride Antalyaspor karşılaşmasında hedefimiz 3 puan olacak. Çok kıymetli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama her hafta oynadığımız futbolun üstüne koyma çabasını göstereceğiz." dedi.

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        Sezonun henüz başında olmalarına rağmen futbolcuların oluşturduğu sinerjiden memnun olduğunu ifade eden Cingöz, transfer çalışmalarında oyuncuların sportif özelliklerinin yanı sıra karakterlerine de önem verdiklerini kaydetti.  

        - "İnşallah 3 takviye daha düşünüyoruz"

        Kulübün yöneticilerinin, futbolcularının, personelinin ve taraftarının Bölgesel Amatör Lig'den 1. Lig'e kadar büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getiren Cingöz, şöyle konuştu:

        "Başkanı, taraftarı, yöneticisi, bizler, futbolcular gerçekten bir çaba ortaya koyuyoruz. Yani transfer süreci çok sancılı geçiyor. Bütün iyi futbolcuları almıyoruz. Bunun karakter kısmı var. Bu kadar emeklerle, çabalarla bir yerlere gelmiş bir kulübün armasını taşıyacak futbolcunun da birçok şeyi kapsaması gerekir. Ona göre transferlerimizi belirliyoruz. İnşallah 3 takviye daha düşünüyoruz. 3 takviye de yapınca transferi kapatacağız."  

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        - "Her maç taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz"

        18 yıllık hasretin ardından ilk iç saha maçında taraftardan mahrum kalmanın burukluğunu yaşadıklarını belirten Cingöz, "Keşke ilk maçta taraftarımız olsaydı, çok müthiş bir coşku olacaktı. Az sayıda da olsa stat dışında onları görmek dahi bize ayrı bir sinerji olacaktır. Şu anki futbolcularımız da merak ediyor. Keşke olsalardı ama bundan sonra lütfen ceza almasınlar. Her maç taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öncelikli hedeflerinin Trendyol 1. Lig'de kalıcı olmak olduğunu belirten Cingöz, kulübün ekonomik ve sportif açıdan sağlam adımlar atmasının önemine dikkati çekti.  

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        - "Son yıllarda gördüğüm en zor lig"

        Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Cingöz, şunları kaydetti:

        "Şampiyon olacağız diye kimseyi ümide bağlamak istemiyorum ama hayallerimiz var. O hayaller hep olacak. İlk yıl yere sağlam basmamız gerekiyor. Gerçekten de son yıllarda gördüğüm en zor lig. Çok kıymetli takımlar, büyük bütçeler, çok büyük bütçelerle kurulmuş kadrolar var. Yeni çıktığımız için öncelikle bu ligde bir kalıcı olalım, ayaklarımızı yere sağlam basalım, projeleri belirleyelim. Başkan ve yöneticilerimizle bunları konuşuyoruz. Kulüpler böyle ayakta kalır. Kulüp personeli, yönetim, başkan, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar, medya hep beraber gerçekten de bir şeyi isteyeceğiz. Bu camianın yaşaması ve daha ileriye sıçrayabilmesi için herkesin birlik olması lazım. Herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor."

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        - "Sezonu güzel bir konumda bitirmek istiyoruz"

        Mardin 1969 Spor'un yeni transferlerinden kaleci Erce Kardeşler de sezona puanla başlamanın çok değerli olduğunu söyledi.

        Her hafta üzerine koyarak daha iyi noktalara geleceklerine inandığını aktaran Kardeşler, "Antalyaspor, ligin iyi takımlarından biri. Onların da maçını takip ettik. Hocamızla da analizlerimizi yapacağız. Umuyorum ki o maça çok iyi bir şekilde hazırlanıp iyi bir sonuç alacağız. Çok güzel bir aile ortamımız var. Taraftarımız ilk maçımızda yanımızda olamayacak. Sonuçta bütün sezon boyu onlarla olacağız. Bir seferlik de kalpleri bizimle olsun. Önemli olan kalplerinde bizi hissetmeleri. Sezonu güzel bir konumda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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