Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Evciler Mahallesi'nde plakaları ile sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

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