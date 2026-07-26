Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 26.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Aksu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan T.T. (19), M.K.B. (20), D.K. (19) ve Ç.C. (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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