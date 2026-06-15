Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Kırsal Kuşçu Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ile Zeynelabidin D. (48) silahla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



