Mardin'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.



Kırsal Eryeri Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada, Murat C. (22), Tevfik C. (63), Fatih C. (34), Mahmut C. (40), Ferhat A. (35), Nurullah A. (28), Mehmet A. (30) ve Yunus A. (35) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

