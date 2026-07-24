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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Dicle Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde dün akşam sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACJ 781 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 35 AND 057 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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