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        Mardin'de inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Mardin'de inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Karaköy Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.

        İskeleden düşen işçiler Hasan A. (50) ve Emin G. (62) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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