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        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 4 bin paketi elektrikli ızgara içerisine gizlenerek kargo yoluyla gönderilmeye çalışan gümrük kaçağı 15 bin 20 paket sigara, 4 bin 40 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 760 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.









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