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        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek

        Mardin'de 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek

        Mardin'de 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte hafta sonu yapılacak YKS için tedbirlerin alındığı belirtildi.

        20 Haziran'da 08.00-10.00 ve 21 Haziran'da 08.00-17.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecekleri ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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