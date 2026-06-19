Savur'da "Sporla Şarj Türkiye Projesi" tanıtıldı

Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sporla Şarj Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.





Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin katıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman tarafından projeye ilişkin bilgi verildi.





Savur ilçesindeki spor tesislerinde uygulanacak proje ile tesislerde elektrikli araç şarj istasyonları kurulması ve akıllı geri dönüşüm sistemlerinin uygulanması planlanıyor.



Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.



