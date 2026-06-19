Mardin'de YKS kapsamında tedbirler alındı

Mardin'de 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilerin sınavlarını huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tedbirler alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, sınav süresince öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılan iş makinelerinin faaliyetlerine ara verileceği belirtildi.





Kentte özel sektör tarafından yürütülen ve gürültüye neden olabilecek çalışmaların durdurulmasının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, sınav esnasında adayların konsantrasyonlarını koruyabilmeleri için vatandaşların da çevresel gürültü konusunda duyarlı davranmalarının önem taşıdığı ifade edildi.





Açıklamada, sınav esnasında korna çalınmaması, yüksek sesle müzik dinlenmemesi ve gürültü oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.













