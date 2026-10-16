Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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