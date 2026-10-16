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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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