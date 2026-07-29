Mardin'de kaybolan çocuk bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.



Dün, Kırsal Görentepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Aydemir'den haber alamayan yakınları, onu aramaya başladı.



Aramalar sonuçsuz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, köyün kırsalında yürüttükleri yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Ali'yi buldu.



Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

