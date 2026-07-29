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        Mardin'de kaybolan çocuk bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Mardin'de kaybolan çocuk bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

        Dün, Kırsal Görentepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Aydemir'den haber alamayan yakınları, onu aramaya başladı.

        Aramalar sonuçsuz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, köyün kırsalında yürüttükleri yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Ali'yi buldu.

        Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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