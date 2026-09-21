Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Abdulkadir Paşa Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden ve sabah işe gitmek için evden çıkan M.P, bina girişinde park ettiği 33 DRP 45 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine binadaki güvenlik kameralarını inceleyen M.P, kayıtlarda motosikletinin bir kişi tarafından çalındığını gördü.

M.P'nin polise şikayette bulunması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda bina bahçesine gelen şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti alıp yaya olarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.