Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 2081 plakalı otomobil ile 34 BBJ 58 plakalı hafif ticari araç, Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki Emin Ş. (42), Fatma Ş. (31), Şehmus K. (22), Ayşegül A. (17), Hiranur A. (14), Ramazan Ş. (10), Asiye Ş. (8) ile Yakup Ş. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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