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        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şahkulubey Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.




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