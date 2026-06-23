Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DKN 110 plakalı otomobil, kırsal Hamzabey ile Yaylabaşı mahalleleri arasında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, B.A. (45), S.H. (47), E.F. (47) ve H.A. (38) yaralandı.

        Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Mardin'de kurduğu gül bahçesiyle bölge kadınlarına istihdam sağladı
        Mardin'de kurduğu gül bahçesiyle bölge kadınlarına istihdam sağladı
        Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi
        Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi
        TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi
        TSO adayı Duyan'dan Derik ve Mazıdağı'na temsilcilik müjdesi
        Mardin'de buğday ekili tarlada yangın; 500 dönüm zarar gördü
        Mardin'de buğday ekili tarlada yangın; 500 dönüm zarar gördü
        Mardin'de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı
        Mardin'de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü