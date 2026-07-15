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        Mardin'de tırın devrilmesi güvenlik kamerasında

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Mardin'de tırın devrilmesi güvenlik kamerasında

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


        C.U'nun yönetimindeki 73 AAV 451 plakalı rulo sacların yüklü olduğu tır, İpekyolu'nda devrildi.


        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anı ile vatandaşların sürücüyü araçtan çıkarması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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