Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ailelere giysi ve nakdi destek

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ailelere giysi ve nakdi destek

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere para ve kıyafet desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ailelere giysi ve nakdi destek

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere para ve kıyafet desteği sunuldu.

        Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerin giyim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 Eylül–25 Eylül arasında Mardin Kızılay Toplum Merkezi'nde geçici giyim butiği oluşturuldu.

        Merkezde kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, ev tekstili, mont, kazak, eşofman, pantolon, kız çocuk elbiseleri ve çeşitli kışlık giyim malzemelerinden oluşan 4 bin 488 parça ürün, 220 aileden 1100 kişiye ulaştırıldı.

        Ayrıca 60 aileye de toplam 180 bin lira nakdi destek sağlandı.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Kızılay olarak ailelerin ve çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Sosyal incelemeleri tamamlanan 5 bin ailenin sistemde kayıtlı olduğunu aktaran Arı, gönüllülerin özverisi ve hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Mardin'de özel gereksinimli çocukların annelerine sağlık okuryazarlığı eğit...
        Mardin'de özel gereksinimli çocukların annelerine sağlık okuryazarlığı eğit...
        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı
        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Almanya'daki Türk seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'daki kültür turizmine...
        Almanya'daki Türk seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'daki kültür turizmine...
        Midyat'da Midyat Cumhuriyet Ortaokulu'na destek
        Midyat'da Midyat Cumhuriyet Ortaokulu'na destek
        Mardin türküsü işaret diliyle seslendirildi
        Mardin türküsü işaret diliyle seslendirildi
        Mardin'in kültürel mirası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tanıtıldı
        Mardin'in kültürel mirası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tanıtıldı