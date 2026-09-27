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        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:33 Güncelleme:
        MHP Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu.

        Kongrede konuşan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Seçkin Odabaşı, Terörsüz Türkiye hedefinin milletin geleceğine yönelik tarihi bir hedef olduğunu söyledi.

        Odabaşı, devletin birliği ve vatanın bütünlüğü noktasında MHP'nin kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

        Her şehirde yatırımların, altyapının ve kamu hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü dile getiren Odabaşı, Türkiye'nin geçmişteki Türkiye olmadığını, her geçen yıl geliştiğini ifade etti.

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        Odabaşı, şunları kaydetti:

        "Türkiye artık kendi İHA ve SİHA’larını üreten, KAAN gibi önemli savunma projelerini geliştiren, kendi savaş gemilerini inşa edebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Hava savunma sistemlerinde ve savunma sanayisinin farklı alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve Türkiye’nin kendi kaynaklarını daha etkin kullanması yönündeki çalışmalar da sürmektedir."

        Türkiye'nin daha güçlü, müreffeh ve bağımsız hale gelmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Odabaşı, "Köklü bir devlet geleneğinin mirasçılarıyız. Bu millet tarih boyunca çok büyük mücadelelerden geçti. Savaşlar gördü, krizler yaşadı, büyük bedeller ödedi ancak birlik ve beraberliğini koruyarak her zaman ayağa kalkmayı başardı. Bugün de aynı anlayışla devletimize, milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkacağız. Birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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        - "Güçlü Türkiye huzur, istikrar, üretim ve kalkınma demektir"

        MHP MYK Üyesi Bahri Batuhan Kurban da Terörsüz Türkiye hedefini çocukların huzur ve güven içinde yaşayacağı bir gelecek için önemli gördüklerini vurguladı.

        Kurban, "Terörsüz Türkiye, ayrışmanın değil birleşmenin, husumetin değil kardeşliğin, kaosun değil huzurun adıdır. Bu hedefin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü bir bölge demektir. Güçlü Türkiye, huzur, istikrar, üretim ve kalkınma demektir." dedi.

        MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş da güçlü irade ve kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir noktaya gelindiğini vurgulayarak, "Türkiye bugün dünya ülkeleri arasında lider bir konumdadır. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle bugün hepimiz huzur içinde yaşıyoruz. Bu huzuru sağlayan Genel Başkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

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        Tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Bozkuş, yeniden seçildi.

        Kongreye, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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