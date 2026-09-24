Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 24.09.2026 - 18:36 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın evde hasara yol açtı.
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