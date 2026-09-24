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        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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