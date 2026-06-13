Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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