Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kırsal Erişti Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 ADL 240 plakalı motosiklet ile 34 EZA 776 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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