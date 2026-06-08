Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan yandı

        Mardin'de yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan yandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Mardin'de yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan yandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan çıkan yangında zarar gördü.


        Odabaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mardin'de 150 dönüm buğday ekili alan küle döndü
        Mardin'de 150 dönüm buğday ekili alan küle döndü
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
        Mardin'de "Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı" başladı
        Mardin'de "Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı" başladı
        Mardin'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
        Mardin'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
        Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
        Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı