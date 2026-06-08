Mardin'de yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan çıkan yangında zarar gördü. Odabaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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