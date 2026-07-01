Mardin'in 2 ilçesinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçelerinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü. Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde ot, Derik ilçesi Karataş Mahallesi'nde ise anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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