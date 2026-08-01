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        MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül yeniden seçildi

        MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:10 Güncelleme:
        MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül yeniden seçildi

        MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül, yeniden seçildi.

        MHP Savur İlçe Başkanlığının 1. Olağan Kongresi, Savur Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Akgül, yeniden seçildi.

        MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, yeniden seçilen Akgül ve yönetimini tebrik etti.

        Kongreye partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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