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        Nusaybin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Nusaybin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADJ 780 plakalı hafif ticari araç Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı'nda devrildi.

        Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralı sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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