Nusaybin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADJ 780 plakalı hafif ticari araç Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı'nda devrildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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